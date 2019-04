Eerder trainen voor Ajax, zélfs als het níet je club is

Leden van FC Axel kijken naar Tottenham - Ajax in de kantine. (foto: Omroep Zeeland)

Drie kwartier voor de wedstrijd zijn de mannen van FC Axel 1 en 2 nog niet met Ajax bezig. Ze gaan helemaal op in hun eigen spel aan het einde van de training. "Stijn! Stijn! Hier!" "Hou 'em binnen!" "Over de keeper heen!"

Speler FC Axel: Alleen maar goed dat onze trainingen zijn vervroegd.

Hoe anders is dat zodra het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Lahoz heeft geklonken. Gespannen kijkt zo'n vijftig man naar het grote scherm dat voorin de kantine van FC Axel hangt. Dat hun eigen trainingen een half uur vervroegd werden, vinden ze allemaal niet meer dan logisch.

Gespannen gezichten in de kantine van FC Axel. (foto: Omroep Zeeland)

"De deelname van Ajax aan de Champions League is goed voor het Nederlands voetbal", zegt Bart Monsieurs van het eerste. "We hebben veel Ajacieden in de ploeg, kunnen zij lekker kijken." Dat geldt ook voor Monsieurs, een van de weinige niet-Ajacieden in de kantine. "Ik hoop toch dat ze winnen hoor."

'Ze gaan de finale winnen van Liverpool'

Bijna iedereen in in de kantine is vooraf aan de wedstrijd optimistisch over de kansen van Ajax. "Ik denk 1 - 3 voor Ajax", zegt Temren Ercakar uit Terneuzen. "Ik denk 0 - 2", schat zijn buurman in. "1 - 2 voor Ajax," voorspelt Hussain Latif (11) zelfverzekerd, "en de finale winnen ze van Liverpool." Drie minuten later scoort Donny van de Beek het eerste en enige doelpunt voor Axel. De kantine gaat los.