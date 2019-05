Hoe een klein winkeltje in Poortvliet uitgroeide tot een XXL woonboulevard

De winkel heeft jarenlang in het centrum van Poortvliet gezeten. Eerst werden naast meubels ook kruidenierswaren en textiel verkocht. Maar na enkele tientallen jaren groeide het uit zijn jasje. Er werd uitgebreid naar naastgelegen panden. Dat was in de tijd dat Corrie, de dochter van Pieter Adriaan, trouwde met Heimen Bouman. Al snel veranderde de winkelnaam in Bouman-Potter.

XXL

Oudere Tholenaren gebruiken de naam 'Bouman-Potter' nog altijd voor een middagje meubels kijken. Toch heet het bedrijf als sinds de jaren negentig "Woonboulevard Poortvliet XXL. "Die naam is gekozen toen het bedrijf naar de rand van Poortvliet verhuisde", vertelt directeur Hermen Bouman.

De woonwinkel in Poortvliet in de vorige eeuw. (foto: Omroep Zeeland)

Het is een echt familiebedrijf. Zelfs nu de vierde generatie aan het roer staat, wordt er nog meegewerkt door de vorige generatie. "Mijn ouders hadden al met pensioen kunnen zijn, maar helpen nog bijna iedere dag mee." Bouman vindt het bijzonder dat het bedrijf na honderd jaar nog bestaat. "Als je in deze tijd een woonboulevard zou willen opstarten in een dorp als Poortvliet, zou geen marktonderzoek positief zijn. Dit is zo gegroeid."

Veel last van webshops hebben ze niet in Poortvliet. "Mensen willen hun meubels toch graag in het echt bekijken." Er wordt zelfs uitgebreid in fysieke winkels. Vorig jaar opende in Eindhoven een nieuwe winkel en volgend jaar opent een nieuwe vestiging in Rotterdam. "Dat is een eigen concept en de winkels in Rotterdam en Eindhoven zijn ook een stuk kleiner", legt Bouman uit. Het bedrijf met zo'n 250 werknemers viert nog het hele jaar feest.