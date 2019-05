Sluis verliest tweede wethouder in korte tijd: 'Het boek is uit, de energie is op'

Wethouder Chris van de Vijver (foto: Gemeente Sluis)

Van de Vijver wil nog geen uitgebreide toelichting geven, omdat het voor haar een erg emotioneel besluit is. 'Het boek is uit, de energie is op', zegt de wethouder. Van de Vijver heeft onder andere visserij, parkeerbeleid en vastgoed in haar portefeuille.

Van de Vijver is de tweede wethouder in Sluis in een maand die stopt. Begin april stapte François Babijn (Lijst Babijn) op, nadat een motie van wantrouwen tegen hem was ingediend.

Het college van Sluis bestaat na het vertrek van Van de Vijver nog uit burgemeester Marga Vermue en de wethouders Peter Ploegaert (CDA) en Jack Werkman (VVD). Het is nog niet bekend wie Van de Vijver op gaat volgen als wethouder van Sluis.