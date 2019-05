Verdachte dodelijk ongeval Goes terug achter de tralies

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk dat de levens van een jonge man en vrouw eiste (foto: HV Zeeland)

Waarom het Hof in Den Bosch vindt dat de man weer in de cel moet, wordt later vandaag bekend gemaakt. De zaak diende achter gesloten deuren.

De verdachte uit de gemeente Goes wordt ervan verdacht op 28 oktober 2018 een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige vriend uit Macedonië op de Van de Spiegelstraat te hebben doodgereden. Het rijbewijs van de verdachte is inmiddels door het CBR ongeldig verklaard. Het rijbewijs was al ingevorderd door justitie.

Uit een blaastest bleek dat de man ruim vier keer te veel gedronken had. Bij de ademanalyse blies de toen 19-jarige man uit Kloetinge 385 ug/l, waar een beginnend bestuurder maximaal 88 ug/l mag hebben.

Op vrijdag 14 juni gaat de rechtszaak verder.

