Mosselbedrijf uit Yerseke zoekt samenwerking in Duitsland

Mosselen (foto: Omroep Zeeland)

"De kwaliteit wordt in zee bepaald en de natuur is grillig. De natuur kan in het ene gebied beter zijn dan in het andere gebied. Door deze samenwerking hebben we een bredere basis om mosselen te kweken", legt bestuurder Floris de Groot de samenwerking uit in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker.

Barbé zoekt samenwerking in Duitsland

Verwacht wordt dat de twee bedrijven als gevolg van de samenwerking de productie met de helft opvoeren. De verwerkingsfabriek in Yerseke wordt aangepast en uitgebreid, zodat de gezamenlijke hoeveelheid mosselen beter verwerkt kan worden. De Groot zegt dat er ook meer personeel nodig is in de fabriek in Yerseke om de mosselen te verwerken.

Bij de start van het nieuwe mosselseizoen in de zomer willen de twee bedrijven voor het eerst gezamenlijk mosselen leveren.