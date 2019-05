Kerk weer het kloppend hart van Sas

Nieuwe bestemming voor kerk in Sas (foto: Omroep Zeeland)

Met klokgelui werd het van oorsprong rooms-katholieke gebouw vandaag geopend. Markt4 is divers. Zes dagen per week zijn er streekproducten te koop. Daarnaast runt Zeeuwse Gronden er als dagbesteding een restaurant, is er een stilteplek en kunnen starters er kantoorruimtes huren.

Geld nodig

Maar de kerk is ook te huur voor feesten en evenementen. Want er is geld nodig voor de stichting Cuyperskerk, die de eigenaar is van de kerk. De stichting is ook de motor achter de plannen om het monument uit 1892 te redden en er een nieuwe bestemming voor te vinden. De kerk is voor een kleine 2 miljoen euro gerenoveerd .

Er komt veel kijken bij herbestemming van religieus erfgoed, zo merkten ook de vrijwilligers van de stichting Cuyperskerk. "Natuurlijk is het een pré dat je dan in je bestuur mensen hebt zitten die verstand hebben van bouwzaken of financiën. Maar dat is geen must. Belangrijk is dat je een 'drive' hebt, en doorzettingsvermogen", zegt bestuurslid (en architect) Guido Goethals.

Steeds minder gelovigen

Zeeland telt 365 gebedshuizen maar er zijn steeds minder gelovigen. Het Rijk verwacht dat de komende jaren tussen de 30 en 80 procent van de kerkgebouwen dicht gaat.