Aparte mast voor regenboogvlag in Tholen

Bij het gemeentehuis van Tholen is een vijfde vlaggenmast neergezet. De mast is speciaal bedoeld voor de regenboogvlag en andere vlaggen die de gemeente wel gedoogt, maar zelf niet wil hijsen.

Over het al dan niet hijsen van de regenboogvlag op coming-out day, 11 oktober, is in Tholen fel gediscussieerd. PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad drong aan op het laten wapperen van de regenboogvlag, als symbool van de acceptatie van LHBT'ers. De 22 Thoolse kerken protesteerden fel, onder meer door het plaatsen een paginagrote advertentie in de Eendrachtbode.

De uitkomst van de strijd was een compromis: wel de regenboogvlag, maar niet eentje van de gemeente zelf. Naast de vier masten die er al stonden is bij het gemeentehuis in Tholen nu speciaal daarvoor een vijfde geplaatst en de gemeente heeft het vlaggenprotocol aangepast.

Niet op zondag

De vlag in de nieuwe mast mag worden gehesen voor het bekendmaken van een collecte, bijzondere gelegenheid of themadag, als het maar niet op een zondag is. Een vereniging of organisatie moet zelf zorgen voor het hijsen en weer neerhalen van de vlag. Als dat niet gebeurt, doet de gemeente het en brengt 25 euro in rekening.

