Bijna drie ton voor meer muziekonderwijs op Zeeuwse scholen

Koningin Máxima in Vlissingen (foto: ANP)

"De proeftuin is een soort verlengstuk op het project Méér Muziek In de Klas", legt gedeputeerde Ben de Reu uit. Daarvoor kwam koningin Máxima half februari naar Vlissingen om het lokale samenwerkingsconvenant voor meer muziekonderwijs in Zeeland te ondertekenen. Voor het project Méér Muziek In De Klas is er vanuit gemeenten, provincie en sponsoren geld bij elkaar gehaald om Zeeuwse scholieren meer muziekonderwijs te geven.

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft laten weten het aardig te vinden als Zeeland meer doet op het gebied van muziekeducatie en heeft bovenop het geld dat eerder bij elkaar is gehaald nog eens een kleine 300.000 euro beschikbaar gesteld.

Met bussen naar festival

Volgens De Reu moeten leraren zich capabel voelen om met kinderen leuke en vrolijke muzieklessen te geven. "Daarnaast moeten ze met kinderen van muziek genieten door bijvoorbeeld met bussen naar festivals te gaan. Daar hebben we nu budget voor. Leraren moeten zich in staat voelen om dat zelf te doen met kinderen in de klas.

Ben de Reu: met deze proeftuin kunnen we mooie dingen doen