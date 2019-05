Twee Middelburgers lopen tijdens drugsdeal tegen de lamp

Drugsdealer (foto: ANP)

De man van 29 jaar is aangehouden omdat hij wiet had gekocht. Na verhoor kon hij het politiebureau weer verlaten. De 25-jarige Middelburger is gearresteerd op verdenking van drugshandel. Bij het doorzoeken van zijn woning vonden agenten soft -en harddrugs, waaronder XTC-pillen, hennep en amfetamine.

De gevonden drugs zijn in beslag genomen. De verdachte zit nog vast voor verder politieonderzoek.