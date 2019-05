Zeeuws-Vlaamse Studentenstad maakt kans op titel 'Plattelandspionier'

Dani Bracke wint de prijs voor Zeeuws-Vlaamse studentenstad met zijn inzending Tilburg (foto: Omroep Zeeland)

Initiatiefnemer Koen Verhagen is blij met de nominatie: "Het is mooi om te zien dat waar we ons voor inzetten landelijke bekendheid krijgt. De VPRO wil aandacht schenken aan initiatieven buiten de stad. Zo kunnen we iedereen laten zien dat wonen en werken in Zeeland ideaal is." VPRO Tegenlicht zoekt in de reeks 'Power to the Platteland' naar vernieuwers buiten de stad, die die met oplossingen komen tegen de krimp en sociaal isolement.

De verkiezing Zeeuws-Vlaamse Studentenstad is een initiatief van Stichting Rootzz. In een verkiezing gingen de initiatiefnemers op zoek naar dé studentenstad volgens Zeeuws-Vlaamse studenten. Tilburg werd de eerste winnaar. Inmiddels is de organisatie de zoektocht begonnen naar een waardige opvolger van de Brabantse stad.

Voor de titel 'Plattelandspionier' zijn tachtig landelijke initiatieven genomineerd. Iedereen kan stemmen. Daarna mogen vijf finalisten hun plannen presenteren aan een vakjury. De winnaar wordt bekendgemaakt op 25 mei.

Nog een Zeeuwse genomineerde

Naast de Zeeuws-Vlaamse Studentenstad is ook woonproject De Woongaard dat aan de rand van Serooskerke (W) moet komen, genomineerd voor de titel plattelandspionier.

