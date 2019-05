Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling kan toename meldingen niet aan

De stijging van het aantal meldingen is te verklaren door de aanscherping van de Wet Meldcode. Zo moeten politieagenten, huisartsen en leraren een vermoeden van een onveilige ­situatie nu altijd melden bij Veilig Thuis.

Onderrapportage

Dat meldpunt had rekening gehouden met een kleine stijging, maar dat blijkt fors meer te zijn, vertelt directeur Ronald de Meij. "We waren uitgegaan van tien procent meer meldingen, dat blijkt veertig procent te zijn. Eigenlijk is dat heel positief, want er is een enorme onderrapportage van kindermishandeling en huiselijk geweld. Maar het geeft wel problemen alles op tijd af te handelen."

De campagne roept mensen op in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling (foto: Rijksoverheid)

Veilig Thuis is wettelijk verplicht om binnen vijf werkdagen te reageren op een melding. Over heel 2018 lukte dat in 93 procent van de gevallen. In januari 2019 was dat nog maar 62 procent. In februari 67 procent en in maart 80 procent.

Geen gevaar

Dat betekent dat gemiddeld een kwart van de meldingen te lang bleef liggen in het eerste kwartaal van 2019. Toch zijn er geen mensen in gevaar geweest, volgens Veilig Thuis. "Zodra er een melding binnenkomt wordt deze altijd dezelfde dag beoordeeld op ernst en urgentie. Dus het is niet zo dat zaken ongezien op een lijst staan. Bij twijfel wordt voorrang gegeven aan risicovolle situaties."

Kindermishandeling en huiselijk geweld komen vaker voor dan veel mensen denken (foto: Omroep Zeeland)

Om de toename van het aantal meldingen te kunnen behappen, is al actie ondernomen, maar het is de vraag of dat genoeg is. Ronald de Meij: "De Zeeuwse gemeenten, die over Veilig Thuis gaan, hebben drie à vier ton op tafel gelegd. Daardoor hebben we zes extra medewerkers kunnen aannemen. Maar als de stijging van het aantal meldingen zo hard doorgaat als nu, dan is dat niet genoeg. We zullen dan opnieuw rond de tafel moeten met elkaar."

Stelsel te ingewikkeld

Ook moet volgens Ronald de Meij goed naar een langetermijnoplossing gekeken worden voor het hele Zeeuwse hulpverleningsstelsel. "De organisaties met wie Veilig Thuis samenwerkt, zoals maatschappelijk werk of jeugdzorg, kampen ook met forse wachttijden. Dus ook de uitstroom stokt. Ik denk dat we het stelsel te ingewikkeld hebben gemaakt en er te veel partijen hun zegje moeten doen. De zorgketen is te lang en er wordt te weinig uitgegaan van de situatie van het gezin of het kind. Ik pleit voor een drastische vereenvoudiging."