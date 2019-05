De Bruijn sneuvelt in kwartfinale EK bandstoten

Jean-Paul de Bruijn (foto: Omroep Zeeland)

De Bruijn was bij het EK nog souverein door de poulefase heen gekomen en dat het in de kwartfinale mis ging lag vooral aan het sterke spel van zijn tegenstander. Petit liet een serie van 82 en een serie van 38 noteren en was zo in twee beurten uit. De Bruijn kwam niet verder dan een serie van twintig en een van 14 caramboles.

EK driebanden

Donderdag begint voor De Bruijn in Brandenburg alweer het volgende EK, want dan start de titelstrijd in het driebanden. De Bruijn zit in een poule met de Duitser Stamm en de Griek Kokkoris.