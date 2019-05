Freedom nieuwe single Herman Brock

En daarom heet de nieuwe single van Herman Brock uit Terneuzen Freedom.

Videoclip

De bluegrassmuzikant brengt zijn boodschap in een videoclip waarin vrienden laten zien wat vrijheid voor hen betekent. Van de vrijheid om jezelf te zijn of te stemmen tot de vrijheid om te dansen, drinken en roken. ,,Ik heb iedereen gevraagd hun idee van vrijheid te filmen." Al die beelden vormen samen één vrijheidspleidooi. Ook Brock jr van drie jaar oud is in de clip te zien. ,,Mijn zoontje zingt ook mee in een koortje, op het eind."

Overal waar ik kom, zie je vrijheidsbeperkingen. Of vrijheden die niet overal geaccepteerd zijn." Herman Brock

Samenwerken

Brock werkte voor Freedom samen met violist Tim Kliphuis en gitarist Fapy Lafertin. Jasper Goedman bespeelt de hangdrum, een van oorsprong Zwitsers slagwerkinstrument.

Nieuw album

In het najaar moet de opvolger van The Old World uit 2015 verschijnen. Freedom is te beluisteren op YouTube en Spotify. Live is Herman Brock te zien op het foodtruckfestival Van Die Dingen Die Gebeuren in Terneuzen van 10 tot 12 mei en op 26 mei op Klomppop in Ovezande.