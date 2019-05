'Ik ben niet zielig, maar na vijf jaar is het gewoon mooi geweest'

"De energie is op, terwijl je die hartstikke hard nodig als wethouder." Het geeft aan dat Van de Vijver niet over één nacht ijs is gegaan. "Als je merkt dat het steeds minder wordt, dan moet je tegen jezelf zeggen dat het genoeg is geweest." Ze benadrukt dat ze deze keuze heeft gemaakt, zowel in haar eigen belang, als in dat van de gemeente. Daarom hoopt ze dat iemand met genoeg energie haar functie overneemt.

Wethouder Chris van de Vijver: Onverwachts voor u, maar ik weet het al een poos voor mezelf

Na vijf jaar wethouderschap begon het onregelmatig leven haar op te breken. "Je hebt vaak drukke avonden en je kunt altijd maar gebeld worden. Vaak zijn het niet de meest blije mensen die je bellen, maar juist diegenen die boos zijn over iets. Dat wil ik dan meteen oplossen, maar dat kan niet altijd. "Ik heb niet genoeg aan een nachtje slapen, om er weer vol tegenaan te kunnen gaan. Misschien word ik gewoon te oud."

Chris van de Vijver stopt als wethouder van Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Babijn

Het aftreden van wethouder Babijn, vorige maand, heeft niets met haar keuze te maken. "Dat kwam onverwacht tussendoor, maar toen had ik mijn keuze al gemaakt." Francois Babijn legde zijn functie neer, nadat een motie van wantrouwen tegen hem werd ingediend. Zijn taken worden momenteel opgevangen door de overige wethouders.

Van de Vijver legt haar functie niet meteen neer. Ze blijft nog twee maanden, zodat haar opvolger nog genoeg tijd heeft om ingewerkt te worden. Wie dat wordt, is nog niet duidelijk.

Niet zielig

Chris van de Vijver vindt het wethouderschap in de gemeente Sluis niet zwaarder dan in andere gemeenten. "We hebben een kritische gemeenteraad. In een gemeente waar veel gebeurt, zoals Sluis, kan dat wel eens botsen." Ze kijkt met veel plezier terug op de afgelopen jaren. "Ik ben niet zielig hoor," besluit ze haar verhaal, "maar het is gewoon mooi geweest."

