Verhaal van Zeeuwse oorlogsheld beschreven in boek

Voor het schrijven van het boek beschikte Brosens over dagboekaantekeningen van Dourlein en sprak zijn kinderen. "Ik heb een band met hem gekregen. Omdat ik met zijn kinderen heb gepraat kon ik ook zijn emoties goed verwoorden", aldus de auteur.

Pieter Dourlein werd als geheim agent in 1942 door Duitsers opgepakt op de heiden van Ermeloo. In de Gestapo gevangenis in het Noord-Brabantse Haren ontdekte hij dat Duitsers bij de radio aan de knoppen zaten en niet de mensen van het verzet. Hij wist uit de gevangenis te ontsnappen en via Parijs, Zwitserland en Gibraltar in Engeland te komen. Daar is Dourlein ook weer in de cel gezet, omdat stil moest blijven dat de Britse geheime dienst een blunder had begaan.