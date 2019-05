Veere wil verhuur aan toeristen aan banden leggen

'Zimmer frei' of 'Kamers met ontbijt'. In de Walcherse kustdorpen worden al sinds het begin van de vorige eeuw kamers te huur aangeboden. Ooit als bijverdienste, maar de afgelopen decennia bleek het big business en kwamen er meer bed & breakfasts en Airbnb's bij. Hoeveel mensen kamers verhuren aan toeristen, heeft de gemeente niet in beeld. Er dreigt, volgens wethouder Arie Schot, wildgroei met de uitwassen als parkeer- en geluidsoverlast,

De nieuwe regels

Vanaf 2020 mag een B&B in de gemeente Veere nog maar twee kamers verhuren, aan maximaal vijf personen. Nu is dat nog vijf kamers aan maximaal tien gasten. Bovendien moet iedereen die kamers verhuurt aan vakantiegangers zich melden bij de gemeente en een vergunning hebben.

Gemeente Veere wil regels voor kamerverhuur aanscherpen (foto: Omroep Zeeland)

Jaël Janssen bouwde twee jaar geleden in Zoutelande een bed & breakfast met vijf kamers en privéparkeerplaatsen. "Met toestemming van de gemeente Veere. Ik heb een bouwvergunning gekregen waarin staat dat het pand geschikt is voor het verhuren van vijf kamers, dat het het getoetst is aan het Veerse beleid voor logies met ontbijt voor maximaal tien personen. Zo heeft de architect van ons pand het ook ontworpen", zegt ze.

Nu diezelfde gemeente heeft aangekondigd een ander beleid te willen voor kamerverhuur, is het maar de vraag of ze dit in lengte van jaren kan blijven doen. "Ik ben boos, maar ook verbaasd. En er is nu veel onduidelijkheid, eigenaren van bed & breakfasts zijn ongerust. Het gaat over onze toekomst."

Wethouder begrijpt de onrust

Wethouder Arie Schot begrijpt dat er onrust is. Nog voor de zomer wil hij dat er een overgangsregeling is vastgesteld voor de huidige verhuurders. "Wat vergund is blijft vergund", maar hij geeft ook gelijk een kleine waarschuwing "het is aan de gemeenteraad is om te bepalen hoe de overgangsregeling er uit ziet." Schot benadrukt dat er met zorgvuldigheid gehandeld zal worden.

Jaël Janssen wil geen overgangsregeling, maar haar bedrijf kunnen voortzetten zoals nu. "Als we bijvoorbeeld alleen nog maar twee kamers zouden mogen verhuren, dan halen wij nooit onze investering eruit."

Veel verhuurders in Domburg en Zoutelande hebben zich verenigd en juridische hulp ingeschakeld. Janssen begrijpt overigens wel dat de gemeente iets wil doen aan de wildgroei. En ook branchevereniging Recron, de Stadsraad Domburg, en de ondernemersvereniging Domburg zeggen desgevraagd hier begrip voor te hebben.

Vanaf het begin van de vorige eeuw worden er volop huisjes en kamers verhuurd in Veerse dorpen (foto: Omroep Zeeland)

Naast de focus op recreatieve kamerverhuur heeft de gemeente Veere sinds begin dit jaar ook haar vizier gericht op tweede woningen. De Walcherse kernen zijn geliefd om er een tweede woning te hebben. Die staan vaak een groot deel van het jaar leeg, of worden -illegaal- verhuurd als vakantiewoning.

Leefbaarheid

Het leidt tot vermindering van de leefbaarheid van de dorpen en daarnaast tot prijsopdrijving van de woningen. Ook zou er een woningtekort voor de lokale bevolking dreigen. De gemeente heeft extra toezichthouders aangesteld en de eerste dwangsommen zijn opgelegd.