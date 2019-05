'Gelukkig stond de verwarming aan, anders was het een drama geweest'

Op termijn gaat de nieuwe Stichting Dorpshuis De Meiboom het dorpshuis besturen. Stichtinglid Honnij van Damme en voorzitter Kees Geuze maakten alvast een rondje door het heropende dorpshuis. Van Damme: "Het is heel prettig om terug te zijn. De drie maanden hebben lang geduurd en ik ben blij dat we hier weer naar binnen kunnen." Geuze vult aan over de staat van het gebouw: "Het valt me niet tegen, ik had erger verwacht. Gelukkig heeft de verwarming altijd gedraaid anders was het wel een drama geweest denk ik."

Kees Geuze en Honnij van Damme kijken onder het podium van De Meiboom (foto: Omroep Zeeland)

Eind vorig jaar werden er onder het podium in de grote zaal bijna vijfhonderd hennepplanten gevonden. De politie vermoedt dat het niet de eerste oogst is geweest. Het gevolg was een verplichte sluiting van drie maanden van eind januari tot eind april. "De drugsvondst was echt een zwarte bladzijde en een verrassing dat het gebeurde", aldus voorzitter Geuze. Van Damme kijkt onder het podium: "Zoals ik zie ligt er nog het een en ander en er zal nog een dag overheen gaan voor dat weg is, maar dat gaat lukken voordat op 5 mei de eerste mensen weer op de stoep staan."

De biljarters kunnen weer terecht in dorpshuis De Meiboom (foto: Omroep Zeeland)

Het dorpshuis wordt gebruikt door een hele lijst van verenigingen; de EHBO, de jachtclub, de kerk, Vrouwen van Nu, twee vogelverenigingen en een yogaclub zijn er allemaal kind aan huis. Vooral de biljartvereniging had het de afgelopen maanden moeilijk om een nieuwe plek te vinden. Toen het zegel van de deur ging was een van de trouwe biljarters er als de kippen bij om te kijken hoe het laken erbij lag. Van Damme: "Ze komen hier een aantal keren per week, dus ze staan weer te trappelen om terug te komen."

Driehonderd keer mensen over de vloer

Voor de sluiting had het dorpshuis zo'n driehonderd boekingen per jaar. Geuze hoopt dat al die mensen terugkomen en dat Krabbendijke beseft hoe belangrijk het dorpshuis is. De afgelopen maanden heeft het dorp kunnen zien hoe het is zonder dorpshuis, en daarmee is de sluiting misschien wel een geluk bij een ongeluk geweest.

