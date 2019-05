Ellende met buxusrupsen: 'Traantjes drogen en opnieuw beginnen'

Die kleine rupsjes zijn de reden dat Harold Dumonsau zijn tuin in IJzendijke voor de helft moest leeghalen. "Ik ben al twee keer naar de stort gereden, maar ik zal denk ik nog wel een keer moet vanmiddag." Dumonsaus' buxussen zaten vol met rupsen en dus besloot hij de planten uit zijn tuin te halen.

"Treurig is het wel", vertelt Dumonsau, terwijl hij de rupsjes uit de omgehakte buxus haalt. Dumonsau kweekte de boompjes zelf en had er zo'n vijftien jaar over gedaan om zijn veertig buxussen te laten groeien.

Dumonsaus' tuin is zonder de grote buxussen een stuk kaler. Op de vraag of hij opnieuw buxussen wil kweken, schudt hij vlug zijn hoofd. "Het is jammer, maar het is traantjes drogen en weer doorgaan. Alleen niet met buxussen. Ik zaai wel wat anders in."

De buxusrups in Ijzendijke (foto: Omroep Zeeland)

De buxusrups is te herkennen aan zijn groen met zwarte lijfje. De rups komt uit de eitjes van de buxusmot, de vervelende witte mot die op een zomeravond steeds om je heen fladdert. Is die mot in de buurt, dan zitten er waarschijnlijk al honderden rupsen in jouw buxus. En dat is vaak al snel te zien: tussen de blaadjes zitten witte spinsels, als een soort spinnenweb. De buxusmotten en -rupsen komen vooral voor van april tot en met september.

Bestrijding

De buxusrups is te bestrijden, maar natuurorganisaties adviseren dit niet met gif te doen. Dit kan schadelijk zijn voor vogels. Verschillende vogels, waaronder mezen, eten namelijk de buxusrups. De Boerenbond raadt aan om de buxusrups handmatig te verwijderen.