Emma Heesters klaar voor concerttour door Europa: 'Ik heb nu al zenuwen'

De zangeres heeft meer dan een miljoen volgers op Youtube, maar een concert is nieuw voor haar. "Ik kan nu een deel van mijn fans ontmoeten. Daar kijk ik heel erg naar uit." Tijdens de concerten laat ze aan het publiek haar eerste, eigen nummer horen. Tot nu toe zong ze alleen maar covers. "Het wordt een echte popsong, over de liefde." Later dit jaar lanceert ze het nummer officieel.

Beste zangers

Vanaf augustus is ze te zien in het AVROTROS-programma 'De Beste Zangers'. De opnames waren enkele weken geleden en Emma mag er nog niet te veel over vertellen. "Ik was echt gespannen, om die nummers te zingen voor andere artiesten, maar het was heel erg leuk. We hebben gelachen, gehuild en heel veel plezier gehad."

In het programma reizen acht artiesten met Jan Smit naar Ibiza om daar nummers van en voor elkaar te zingen. Naast Emma Heesters zijn de overige deelnemers van het programma Tim Akkerman (voormalig zanger Di-Rect), Floor Jansen (metalband Nightwish), Ruben Annink (singer-songwriter), Henk Poort (opera- en musicalzanger), Rolf Sanchez (latinzanger) en Samantha Steenwijk (zangeres Nederlandstalig).

Heesters' laatste cover: Blackpink - Kill This Love

Amerika

De 23-jarige zangeres werd bekend via haar YouTube-kanaal. Ze plaatst daar covers op van internationale artiesten. Haar grootste YouTube hit is de cover van Despacito, die video werd al meer dan tien miljoen keer bekeken. Nu Heesters eigen werk gaat uitbrengen, is ze steeds vaker in Amerika te vinden.

Toch neemt ze regelmatig de tijd om even terug te keren naar haar ouders in Zeeland. "Het is een mooie afwisseling met Amerika. Hier is alles zo leeg en rustig, dat vind ik echt fijn."