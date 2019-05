Vernielingen brengen toekomst hondenschool in gevaar

Ita met haar hond Rory (foto: Omroep Zeeland)

"De toekomst van de hondenschool staat een beetje op het spel", vertelt Ita Wisse. Voor cursisten en honden is het een stuk minder leuk nu, zonder alle attributen.

Twee keer vernielingen in één week

Vrijdag was ze voor het eerst slachtoffers van vandalen. "Er was geprobeerd om spullen in brand te steken, de tuinbank en wip lagen in de sloop en over heel het terrein lagen stenen." De moed zakte haar in de schoenen, maar ze ruimde alles weer op. Maandag lag alles weer in de sloot en was er weer van alles kapotgemaakt.

De loopplank is vernield en geprobeerd in brand te steken (foto: Omroep Zeeland)

De attributen stonden op een veld aan Schansweg aan de rand van Domburg. Ze kan de spullen niet opbergen, omdat er geen container als opslag mag staan.

'Ik hoop dat de daders dit lezen'

Van de daders ontbreekt ieder spoor. Wisse heeft aangifte gedaan bij de politie en de wijkagent is langs geweest. "Ik hoop dat de daders dit lezen en spijt krijgen, want voor mijn hondenschool is dit een enorm bedrag qua schade."