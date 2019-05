Slecht weer deert bouwers Bevrijdingsfestival niet

Voor de bouwers is het flink aanpoten de komende dagen. Tijdsdruk is er niet, maar toch wordt er tot vlak voor het festival veel gedaan. "Ik heb het weleens gepresteerd om alles in een dag op te bouwen, maar dat is echt niet leuk. Nu zijn we toch ook tot zondagmiddag bezig", vertelt projectleider Pieter Ventevogel.

Veel grote veranderingen zijn er niet te vinden op het terrein dit jaar. Ventevogel zegt dat het 'm in de details zit. "We hebben de doorgang op het Bellamypark verplaatst, omdat dat vorig jaar niet lekker ging. Verder is er een klein pleintje dat in het teken staat van de Europese verkiezingen", zegt hij.

Gure wind

Niet alleen de bouwers moeten het met minder weer doen, ook de mensen die zondag op het festival afkomen kleden zich maar beter goed aan. Door een koude noordwestenwind voelt het aan alsof de temperatuur rond het vriespunt ligt. Gelijk na het festival is het weer prijs voor de bouwers, want woensdagmiddag moet alles weg zijn.

