Trainen als een profvoetballer tijdens de Jeugdvoetbaldagen

Zo'n veertig kinderen houden de voetbalvelden van VV Kapelle bezet door hard te trainen voor een wedstrijd die later die dag plaatsvindt. "We zijn erg tevreden over de opkomst en dat terwijl kinderen steeds minder buitenspelen vanwege computergames", vertelt organisator Mark de Horn.

De Horn: "Het zou een utopie zijn te denken dat alle kinderen profvoetballer kunnen worden. We willen juist stimuleren dat ze meer gaan bewegen en achter het scherm vandaan komen."

Ik hoop dat ik bij Ajax ga spelen." 11-jarige Tygo

Toch hoeft de Horn niet bang te zijn dat de deelnemers aan deze dagen het voetballen inwisselen voor het gamen, want ze zijn erg fanatiek en hebben grote ambities. "Ik hoop dat ik bij Ajax ga spelen", zegt de 11-jarige Tygo.

Dat is ook een wens van de 7-jarige Sam: "Mijn droom is om een keer bij Ajax te voetballen en dat ik daar ook in de basis kom te staan." Morgen zijn ze in ieder geval weer op het voetbalveld in Kapelle te vinden, want dan is het de laatste dag van de Jeugdvoetbaldagen.