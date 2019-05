Uitslag verkeersenquête: de gevaarlijkste plekken van Zeeland op een rij

Kruispunt Lekstraat-Oranjeplein Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland)

Deze kruising is door de Zeeuwen aangewezen als het onveiligste verkeerspunt van de provincie, in de online enquête naar de onveiligste plekken in Zeeland. Meer dan 3.500 Zeeuwen hebben eraan deelgenomen. Het kruispunt Lekstraat/Oranjeplein eindigde op de eerste plaats met 219 stemmen. Dat is ruim boven alle andere verkeerslocaties.

Wekelijks mis

Het is hier betrekkelijk druk en de Lekstraat ligt niet precies in het verlengde van het Oranjeplein, dus al het overstekend verkeer moet op het kruispunt ook nog eens een slinger maken. Een van de respondenten die de enquête heeft ingevuld zegt er dit over: "Te vaak is de verkeerssituatie veranderd en mensen lezen geen borden. Het is nu een gelijkwaardige kruising waarbij iedereen gewoon zelf voorrang neemt terwijl ze het niet hebben. Het gaat daar wekelijks mis. Rotonde zou beter/veiliger zijn voor iedereen."

Van alle gevaarlijke locaties heeft Omroep Zeeland een top 17 gemaakt, op basis van het aantal stemmen dat anderen gaven aan de locatie die door een respondent op de kaart was gezet. Elf van de zeventien locaties liggen op Walcheren. Zoom in op de kaart (m.b.v. de knoppen links) om ze allemaal apart te kunnen zien.

Middelburg

Nummer een mag dan Oost-Souburg zijn: Middelburg domineert de Zeeuwse Top 17 met zes gevaarlijke locaties. Zoals het kruispunt Molenwater/Koepoort. "Het is onduidelijk dat verkeer vanuit de Koepoort voorrang heeft op verkeer dat vanaf de schouwburg komt. Het is een gelijkwaardige kruising. Verder wordt de stoep tussen het Molenwater en de Koepoort als fietspad gebruikt. Zelfs auto's rijden hier regelmatig over", schrijft één van de voetgangers die deze locatie op de kaart heeft gezet.

Molenwater/Koepoort Middelburg (foto: Google Maps)

Pleintje

Het Banckertplein in Middelburg is maar een klein plein, niet veel meer dan één druppelvormig rotondetje. Tel het aantal straten dat er samenkomt en je snapt dat dit pleintje op de derde plaats van onveilige verkeerspunten in Zeeland is beland. Het zijn namelijk vijf straten. Met de wijzers van de klok mee heten ze de Banckertstraat, Langevieleweg, Poelendaeleweg, Dorus Rijkersstraat en de Koudekerkseweg.

Vijfarmig kruispunt Middelburg (foto: Google Maps)

Grijpskerke

Op de vierde plaats in Zeeland komt de kruising van de Mariekerkseweg en de Loodholseweg/Schuitvlotstraat in Grijpskerke. Een respondent over dit kruispunt: "De verkeersstromen van voetgangers en fietsers kruisen met die van de auto's. Met name het verkeer naar Zoutelande ziet heel vaak de verkeersdeelnemers op het fietspad over het hoofd. Terwijl men de juiste weg zoekt, worden bijna dagelijks fietsers (bijna) omver gereden."

Verschil

Opmerkelijk is het verschil tussen wat de Zeeuwen gevaarlijk vinden en wat in de praktijk gevaarlijk blijkt. De website ongelukken.staanhier.nl bevat de ongelukslocaties in Nederland van 2007 tot en met 2017. Voor Zeeland zijn dat circa 25.000 verkeersongevallen, waarvan de meeste met alleen blikschade.

De Top 15 die nu uit de enquête rolt, valt op die kaart nauwelijks op. Als het om werkelijke ongelukken gaat is de A58 (enkele honderden ongelukken) een veel groter risico en ook het kruispunt Deltaweg/Anthony Fokkerstraat in Goes (ruim 100) is in de praktijk een ernstige brokkenlocatie. Maar in de enquête worden ze vrijwel niet genoemd. Alleen op de A58 wordt door een handjevol respondenten een prikker op de kaart gezet.

Dodelijk fietsongeval, oktober 2018 in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Veruit de meeste meldingen van gevaarlijke situaties komen uit Middelburg. Terwijl Vlissingen, Goes en Terneuzen op respectievelijk de tweede, derde en vierde plaats komen. Daaruit kan niet worden geconcludeerd dat het in Middelburg gevaarlijker is dan ergens anders. Het is waarschijnlijker dat de mensen dáár eerder de moeite nemen om een onveilig verkeerspunt aan te melden.

Fietsers

Wat ook uit de ranglijst naar voren komt, is dat fietsers véél vaker dan andere verkeersdeelnemers een melding hebben gedaan. Zij zijn in het verkeer kwetsbaarder dan auto's en ook dan voetgangers, voor wie meestal trottoirs en zebrapaden beschikbaar zijn. Fietsers nemen bijna de helft van alle meldingen voor hun rekening.

Interactieve kaart

De enquête is gesloten. Bekijk alle resultaten op onderstaande interactieve kaart.