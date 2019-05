Organist Kees van Eersel begint aan allerlaatste concerten

Kees van Eersel (foto: Omroep Zeeland)

Kees van Eersel ging tien jaar geleden al met pensioen, maar hij trad nog veel op. Daaraan komt nu een eind. "Ik word deze zomer 75 en je merkt toch dat je ouder wordt, dat het wat moeizamer gaat bij 't instuderen van dingen." zegt hij. "Het loopt allemaal best, maar ik wil het moment voor zijn dat mensen gaan zeggen: Nou, we beginnen te horen dat je een oude vent wordt."

Van Eersel kan straks terugkijken op een carrière van tientallen jaren in de muziek. Hij was bekend als organist in Goes, maar was ook jarenlang stadsbeiaardier in Zierikzee en in Veere. Daarnaast was hij onder meer ook dirigent en componist.

Op de periode na zijn concerten kan Kees van Eersel zich nu al een beetje verheugen. Hij acht het uitgesloten dat hij zich zal vervelen. "Ik wil nog wat componeren, ik wil ook wat schrijven en ik heb stapels boeken liggen die ik nog moet lezen."