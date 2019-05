Opnieuw zwaar verlies voor Vroon; 'Rederij moet vechten om te overleven'

Archieffoto Vroon (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar leed de rederij een verlies van 202 miljoen euro, maakt het Financieele Dagblad op uit gedeponeerde jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel. Op één vloot moest Vroon 98 miljoen euro afboeken. Het verlies is wel minder dan in 2017 toen het bedrijf 324 miljoen euro in de min uitkwam.

Drie jaar in moeilijkheden

De rederij die in 2016 van Breskens naar Breda verhuisde heeft het al drie jaar moeilijk, doordat er steeds minder opdrachten zijn van olie- en gasbedrijven. In 2016, 2017 en 2018 boekte de rederij in totaal meer dan 600 miljoen euro verlies.

Uit de afspraken die het familiebedrijf met banken maakte, blijkt dat er aan nieuwe en zwaardere eisen voldaan moet worden. Zo moeten er bedrijfsonderdelen verkocht worden om de schuld te verminderen. Die schuld zou nu meer dan 1 miljard euro bedragen.

Rederij Vroon was 126 jaar gevestigd in Breskens. In 2016 verhuisde het hoofdkantoor naar Breda. Het bedrijf heeft wereldwijd zo'n drieduizend mensen in dienst.