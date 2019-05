'Westkade Sas van Gent dit jaar niet meer open'

Kadewand Westkade Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

De kadewand bij het bedrijf Rosier verkeert in een erg slechte staat. Eerder schreef de gemeente aan de inwoners van Sas van Gent dat de kade spontaan kan inzakken of verschuiven. Repareren bleek geen optie te zijn. De kade moet vervangen worden en dat loopt qua kosten al snel in de zes nullen zoals wethouder Frank van Hulle eerder toelichtte.

Niet vlekkeloos

Volgens Segers van Rosier zijn er 'legio mogelijkheden' om de kade aan te pakken. De aanpak is lastig omdat er drie betrokken partijen zijn. Rijkswaterstaat gaat over de kades langs het kanaal van Gent naar Terneuzen. Het stukje kade waar het om gaat was van de voorganger van Rosier en zou daarom nu van het bedrijf zijn. De gemeente is de beheerder van de weg die over de kade loopt.

"Elke belanghebbende partij heeft een voorstel gedaan van wat er voor hen nodig is in de nieuwe oplossing" legt Segers uit. Er wordt nu gekeken hoe die voorstellen in elkaar passen en wie wat gaat betalen. "Dat verloopt niet vlekkeloos", volgens de Rosier-manager. Het bedrijf is daarom nu bezig met een tegenvoorstel. Segers: "Voor het eind van het jaar gaat de weg niet meer open." Rosier zelf kan in de tussentijd door werken.

Over welk stuk kade gaat het? Het gaat om het stuk Westkade bij het terrein van kunstmestfabrikant Rosier. Het is de weg van Sas van Gent naar Zelzate. Het stuk kade is 210 meter lang en is gebouwd op een fundering van houten palen uit 1913. Die fundering blijkt erg verzwakt. Rosier is eerder al gestopt met het verplaatsen van de kraan waarmee aangemeerde schepen kunnen worden gevuld. Die varen nu onder de stilstaande kraan door.

De gemeente Terneuzen heeft omleidingsroutes ingesteld zodat Sas van Gent bereikbaar blijft. Dat is vooral belangrijk voor de Belgische buren die de Sasse winkels bezoeken. Ondanks de omleidingsroutes merken de meeste ondernemers dat de omzet daalt. Sommigen spreken van een omzetdaling van 10 tot 15 procent. Een andere ondernemer zag de omzet zelfs met 60 procent dalen.

De ondernemers komen daarom geregeld samen om plannen te maken om de bezoekers terug te krijgen. Zo was er op 1 mei een markt waarbij Belgische bezoekers met een boot Sas van Gent konden bereiken. Toen was het volgens de ondernemers weer lekker druk in het stadje.

Het verkeer wordt omgeleid via de Tractaatweg (foto: Gemeente Terneuzen)

Lees ook: