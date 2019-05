Fietsersbond: 'Fietsers zijn alert bij kruisingen, maar voelen zich onveilig'

Van de meer dan 3.500 Zeeuwen die aan de enquête deelnamen waren 2.000 respondenten fietsers. De Fietsersbond is daar niet verbaasd over. "Zeker met de inrichting van nieuwe wegen, zitten fietsers in de knel", zegt Van Noord. "Mensen zijn bepaalde situaties gewend, voelen zich bij verandering onzeker, waar weer ongelukken door kunnen ontstaan."

Onveilig maar geen ernstige ongelukken

Opvallend is dat uit de cijfers van geregistreerde ongelukken in Zeeland niet blijkt dat de genoemde kruisingen onveilig zijn. Sterker nog, daar gebeuren nauwelijks ongelukken, aldus de cijfers. "Dat er op het kruispunt in Oost-Souburg maar twee ongelukken geregistreerd zijn, zegt niets over het veiligheidsgevoel", aldus Van Noord. "Ik neem aan dat daar meer gebeurt. Kijk ik bijvoorbeeld naar de Kaai in Middelburg, dan gebeuren daar ongelukken die niet worden geregistreerd. Daar ben ik zelf bijvoorbeeld ook slachtoffer van geweest. Dus ik begrijp wel dat mensen zich niet veilig voelen op zo'n kruispunt."

Mensen zijn extra alert, maar ook extra bang. Als je dat wilt als gemeente... ga vooral zo door."" Huibert van Noord - Fietsersbond

"Op de website staan reacties dat er wekelijks aanrijdingen plaatsvinden in Oost-Souburg, maar die worden dus niet geregistreerd", vervolgt Van Noord van de Fietsersbond. "Twee ongelukken in vijf jaar, volgens de gemeente Vlissingen voor dat kruispunt in Oost-Souburg... dat zegt genoeg."

Niet geregistreerde ongevallen zijn lastig voor een gemeente om vervolgens in te grijpen. "Klopt, maar daarom zijn wij er als fietsersbond om een gemeente daarop te attenderen omdat iets verkeerd is ingericht. Daar is voor gemeenten nog veel te winnen. Mensen zijn extra alert, maar ook extra bang. Als je dat wilt als gemeente... ga vooral zo door!"

