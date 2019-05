Als de oorlog je nooit meer loslaat: 'Ik deed niks anders dan bidden als kind'

Stoorvogel doet zijn verhaal in de minidocumentaire 'Je Maintiendrai' van Ed van den Bergen (62) uit Hulst. Komend weekend is de documentaire op televisie te zien bij Omroep Zeeland.

Tom Stoorvogel in 'Je Maintiendrai' (foto: Ed van den Bergen)

Anderhalf jaar geleden sprak Ed van den Bergen met Tom Stoorvogel. Ze kenden elkaar al van zien van de Dodenherdenking in Hulst. Van den Bergen was onder de indruk van Stoorvogels' verhaal en vond dat dit verteld moest worden. "De onverzettelijkheid van zijn vader maakte veel indruk op me", zegt Van den Bergen. "En ook hoe hij hier na de oorlog mee kon leven, terwijl zijn zoon overleden was."

Mishandelen? 'Dat deden zij, wij doen dat niet.'

En zo geschiedde, er kwam een documentaire. De titel - die 'ik zal handhaven' betekent en de wapenspreuk is van Nederland sinds 1815 - is heel bewust gekozen. "Mijn vader duldde geen vreemde overheersing", is het eerste dat Tom Stoorvogel in de documentaire zegt. Voor de oorlog zat zijn vader bij de Marechaussee en na de oorlog werd hij lid van de politieke opsporingsdienst, wat onder het militair gezag viel.

In die hoedanigheid kwam hij ook in contact met degene die hem tijdens de oorlog mishandeld had. Leendert Stoorvogel moest deze persoon ondervragen, zodat die later berecht kon worden. Zijn collega-ondervrager wilde de mishandelaar van Stoorvogel aanvliegen, maar daar was Leendert Stoorvogel het niet mee eens: "Nee, dat deden zij. Wij doen dat niet."

De vader van Tom Stoorvogel. (foto: Ed van den Bergen)

Van den Bergen: "Dat we kunnen leven zoals we dat nu doen, in eigenlijk alle rijkdom en vrijheid, is niet zomaar gekomen. Daar is voor gestreden en Tom en zijn familie hebben daar onder andere de prijs voor betaald." Bij het uitbreken van de vijf jaar durende oorlog, was Tom Stoorvogel zelf 5 jaar.

Stoorvogel vertelt hierover in de documentaire: "Ik deed niets anders dan bidden, als kind. Bidden dat de lieve Heer toch maar alsjeblieft mijn pappie wou laten terugkomen." Deze periode heeft veel indruk gemaakt op de jonge Tom. Ook nu is hij eigenlijk nog bezig met verwerken. "Het is op me blijven hangen tot nu toe, ik ben daar nooit meer los van gekomen." Ed van den Bergen: "Vandaar dat het verhaal zo leeft."

Dit weekend bij Omroep Zeeland

De mini-documentaire 'Je Maintiendrai' is dit bevrijdingsweekend te zien bij Omroep Zeeland, op 4 mei direct na Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag om 18.10 en 19.10 uur.