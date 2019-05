'Provincie weet al 2 jaar van financieel gesjoemel van PVV'er Van Dijk'

De commissaris van de Koning heeft gisteren gesprekken gehad met Peter van Dijk en Vincent Bosch, de beide PVV'ers die lijnrecht tegenover elkaar staan. Bosch en andere PVV'ers betichten Van Dijk van financieel geknoei, maar ook van bedreiging en intimidatie. Zo zou Van Dijk Bosch met de dood hebben bedreigd. Bosch heeft aangifte gedaan van die bedreiging. Van Dijk heeft op zijn beurt aangifte gedaan van laster en smaad.

Breuk

Tijdens het gesprek gisteren heeft Polman formeel aan de twee gevraagd of hun breuk definitief is en of ze echt verder gaan als twee afzonderlijke PVV-fracties; de fractie PVV Van Dijk enerzijds en anderzijds de fractie PVV Bosch, waar de rest van de Zeeuwse PVV'ers zich achter heeft geschaard. Na het gesprek met Polman krijgen nu alle andere fracties een brief, waarin ze formeel op de hoogte worden gebracht van de opsplitsing van de Zeeuwse PVV.

Twee jaar geleden

Volgens Zeeuwse PVV'ers hebben ze bij commissaris Polman en ambtenaren van de Statengriffie herhaaldelijk aan de bel getrokken over het feit dat Van Dijk zijn vrouw als fractiemedewerker inhuurde, haar verschillende keren een loonsverhoging gaf en haar een vaste aanstelling wilde geven. Daarnaast zouden ze ook hebben verteld dat Van Dijk geld voor de PVV-fractie in Provinciale Staten in werkelijkheid doorsluisde naar een verkiezingscampagne van de VVD en naar gemeenteraden:

Han Polman en ambtenaren ontkennen met klem, dat ze al twee jaar op de hoogte zijn van eventueel financieel geknoei van Van Dijk. PVV'ers zouden bij hen alleen geklaagd hebben over de familie die Van Dijk in dienst wilde nemen. Dat is in Zeeland niet verboden, en dus vonden commissaris Polman en de ambtenaren dat een interne zaak van de Zeeuwse PVV.

Actie

"Als er sprake zou zijn van malversaties, dan zouden wij daar sowieso actie op hebben ondernomen. Er was geen enkele reden om dat niet te doen", zegt een woordvoerder van Polman. Zeeuwse PVV'ers houden vol dat ze wel melding hebben gemaakt van financieel geknoei. Bij ambtenaren zouden ze ook melding hebben gemaakt van geheime opnames. Daarop zou één van de ambtenaren geschrokken hebben gevraagd, of het gesprek dat op dat moment gevoerd werd, wellicht ook stiekem werd opgenomen.