Vrijwilligers gezocht: wie wordt er lid van de 'Hrieps-familie'?

"Voor de opbouw van het festival proberen we altijd zo veel mogelijk vrijwilligers bij elkaar te verzamelen", vertelt Hugo Kramer, één van de organisatoren. Vandaag lopen er zo'n vijftig mensen rond op het festivalterrein: sjorrend aan tentdoeken, terwijl zij het zweet van hun voorhoofd wrijven.

Één van de vrijwilligers, Cameron Maljers, staat even uit te rusten. "Ik doe dit vrijwillig omdat het ieder jaar weer een feestje is. En het is echt wel hard werken, maar de Hrieps-vrijwilligers zijn een soort van mijn familie. We kijken hier het hele jaar naar uit. En natuurlijk het feestje op 11 mei als beloning."

Opbouw rocktent op het HRIEPS-terrein (foto: Omroep Zeeland)

Toch is er volgens Kramer nog een tekort aan vrijwilligers. "Vandaag zijn het er vijftig. Maar allemaal bij elkaar zitten we denk ik aan vijfhonderd vrijwilligers. Maar, helpende handjes kunnen we altijd gebruiken. Aan vrijwilligers nooit genoeg." Vooral voor de afbouw van het festival zoekt Kramer nog mensen. En dat hoeven niet per se stoere sterke mannen te zijn: "Al is het om bekertjes van de grond te prikken, koffie te verzorgen, broodjes te smeren, hulp is altijd welkom."

De Hrieps-vrijwilligers zijn mijn familie" Cameron Maljers

Hrieps bestaat dit jaar 25 jaar. Het festival trekt ieder jaar zo'n 7500 bezoekers en was dit jaar, ter teleurstelling van velen, al snel uitverkocht.

Lees ook: