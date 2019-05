Voetbaltweeling Esser wil nu de bekerfinale wel eens winnen

Kloetinge strijdt nog op twee fronten mee in de eindfase van deze competitie, want de ploeg van trainer Marcel Lourens kan nog kampioen worden in de 1e klasse en wil dus graag de beker winnen, "De competitie is belangrijker", zegt Daan Esser. "Maar dat betekent niet dat we niet ontzettend graag de beker willen winnen. Je moet het los van elkaar zien. Zoveel kansen om een prijs te winnen krijg je niet." Zijn tweelingbroer Jaap denkt er net zo over. "We willen de beker nu wel eens winnen. Twee keer stonden we in de finale met Kloetinge en twee keer ging het mis."

Jaap en Daan Esser schudden handen met de spelers van Kozakken Boys, voorafgaand aan de bekerfinale van 2012. (foto: Omroep Zeeland)

Jaap Esser doelt op de finales van 2009 en 2012, waarin Kloetinge verloor van respectievelijk LRC Leerdam en Kozakken Boys. De broers waren er toen al bij en zien de wedstrijden, ondanks de nederlagen, als hoogtepunten in hun voetballoopbaan.

Nog niet versleten

Wie Kloetinge zegt, zegt Daan en Jaap Esser en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. De tweeling (35) is nog niet van plan om te stoppen. "Ze krijgen ons hier niet weg", lacht Daan. " We bekijken het van jaar tot jaar, zijn nu allebei weer fit en spelen veel." Jaap ziet het einde van zijn tijd als actieve voetballer ook nog niet naderen. "Ik heb nog geen plannen om te stoppen", zegt de aanvoerder van Kloetinge.

De halve finale tegen Sliedrecht begint zaterdagmiddag om 14.30 uur.