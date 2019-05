Hoek traint op Plan A, B en C voor de nacompetitie

Reguillo Vandepitte van Hoek in duel met Jeffrey Klijbroek van ODIN'59 (foto: Orange Pictures)

Hoek speelt vanmiddag op eigen veld tegen SteDoCo uit Hoornaar. De wedstrijd is nauwelijks meer van belang voor de stand en beide ploegen spelen geen rol van betekenis in de strijd om de derde periodetitel.

Bovendien is Hoek door de winst in de tweede periode al zeker van deelname aan de nacompetitie, die op woensdag 29 mei begint. Voor de club staan de laatste vier wedstrijden in de reguliere competitie in het teken van voorbereiden op de nacompetitie.

Plan A,B en C

"We willen straks op verschillende manieren kunnen spelen. Met een Plan A, B of C. Daar trainen we nu ook op", zegt Vandenheede, die laat doorschemeren tegen SteDoCo ook een andere speelwijze te willen testen. "Hoe? Dat laat ik even in het midden. We willen de tegenstander ook niet wijzer maken", aldus de Belg.

Derde Divisie A

stand 1. Noordwijk 30-68 2. Quick Boys 30-66 3. DVS'33 30-59 4. Hoek 30-58 7. SteDoCo 30-49

Rik Impens is weer beschikbaar voor Hoek (foto: Orange Pictures)

Blessures

De lijst met geblesseerde spelers is aanzienlijk kleiner geworden. Doelman Jordi De Jonghe is weer fit en beschikbaar. Verdediger Lionel Fitsch traint al twee weken mee, maar is volgens Vandenheede nog niet helemaal wedstrijdfit.

Ook middenvelder Rik Impens (foto), die na Kyle Doesburg clubtopscorer is, is weer inzetbaar na zijn hamstringblessure.

Titelstrijd

Overigens kan Hoek nog een cruciale rol in de titelstrijd spelen tussen Noordwijk en Quick Boys. Hoek speelt op 18 mei nog thuis tegen koploper Noordwijk.