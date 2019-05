'Deze weken staan in het teken van promotie naar de Tweede Divisie'

GOES viert een treffer tegen Hercules (foto: Orange Pictures)

GOES heeft in de derde periode drie punten voorsprong op Westlandia dat afgelopen, donderdag het inhaalduel tegen Hercules won met 2-3.

Na het duel tegen ADO'20, dat zevende in de reguliere stand staat, speelt GOES nog tegen de laagvliegers EVV (thuis) en HBS (uit). Op de laatste speeldag treft GOES op eigen veld OSS'20, dat al zeker van de nacompetitie is.

Derde Divisie B

stand derde periode 1. GOES 7-19 2. Westlandia 7-16 3. UNA 7-15

GOES kwam afgelopen week niet in actie. "We hebben wat langer vrij gehad. Een dag of vijf, zes. Dat was wel lekker, aangezien we dit seizoen al 31 officiële wedstrijden hebben gespeeld."

Unieke kans

Nu moet de ploeg weer vol aan de bak. "Deze weken staan in het teken van spelen voor promotie naar de Tweede Divisie. Dat is uniek en sommige spelers krijgen deze kans wellicht nooit meer in hun carrière."

Veenstra wil niets aan het toeval overlaten en gaat vanmiddag kijken bij FC Lienden, een van de mogelijke tegenstanders als GOES de nacompetitie haalt. "Ik ben met de JVOZ in Rosmalen en dan is het maar een half uurtje rijden. Dus ik ga toch even kijken."

Rogier Veenstra (foto: Orange Pictures)

GOES heeft dit seizoen in de Derde Divisie al zeventig doelpunten gemaakt. De club is na Jong FC Volendam (78 goals) de meest scorende ploeg in deze competitie. Ook TEC uit Tiel heeft zeventig doelpunten gemaakt. De laatste keer dat GOES niet scoorde was in het duel tegen JVC Cuijk op 17 februari (0-1). Daarna speelde GOES tien wedstrijden, waarin 28 treffers gemaakt werden. Erwin Franse is met zestien treffers clubtopscorer. Daarna volgen Steve Schalkwijk (13), Ray Kroon (7), Sherief Tawfik en Tim de Winter (beiden 6 goals).

Tegenstander ADO'20 speelt nergens meer voor. "Het blijft wel een goede ploeg natuurlijk, ook al hebben wij eerder dit seizoen met 5-0 gewonnen. We moeten ze direct bij de keel grijpen en pas weer loslaten als we in de bus zitten."

Vakantie

Alleen verdediger Jop Dekker is door vakantie niet inzetbaar. "Voor de rest is iedereen topfit", aldus Veenstra.