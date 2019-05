Bouwense debuteert op slotdag van competitie in betaald voetbal (foto: Omroep Zeeland)

Bouwense traint dit seizoen al vaak mee bij de eerste selectie van Sparta , maar speelde zijn wedstrijden in Jong Sparta, dat uitkomt in de Tweede Divisie. Gisteren kwam hij, nadat hij al een aantal wedstrijden op de bank had gezeten, in de 64e minuut in het veld als vervanger van Lorenzo Soares Fonseca.

Het seizoen is nog niet klaar voor Bouwense. Met Sparta gaat hij proberen promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De eerste horde in die promotiestrijd is TOP Oss. De uitwedstrijd staat gepland voor zondag 19 mei.

Bouwense tekende in december zijn eerste profcontract bij de club waar hij in 2013 ging voetballen. Daarvoor kwam hij uit voor de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ).

