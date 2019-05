Bedwelmde Belg wandelt na ongeluk van Borssele naar Axel

De auto werd gevonden op de Kaaiweg in Borssele (foto: Omroep Zeeland)

De 34-jarige man uit het Vlaamse Wachtebeke werd aangehouden op de Langeweg in Axel. Hij vertelde aan de agenten dat hij al een behoorlijke tijd lopend onderweg was naar zijn huis. Hij verklaarde dat hij een eenzijdig ongeluk had gehad, maar niet meer wist waar dat gebeurd was.

Lange wandeltocht

Zijn beschadigde auto werd ruim dertig kilometer verderop gevonden op de Kaaiweg in Borssele. De auto had daar een hekwerk bij een trap geramd. De man bleek vrijdagavond om 22.30 uur ook al staande te zijn gehouden op het Tolplein, nadat hij slingerend door de Westerscheldetunnel was gereden. De man bleek onder invloed te zijn van cannabis. Hij kreeg een boete en een rijverbod van 24 uur. Daarna werd hij weggestuurd.

Hij liep trouwens alsnog de verkeerde kant op. Hij was onderweg afgeslagen richting Hulst, terwijl hij eigenlijk richting de grens had moeten lopen.

De politie heeft nog geen idee hoe de man vanaf Borssele in Axel terecht kwam. Ook is onduidelijk op welke manier hij de Westerschelde is overgestoken. De Belg zit voorlopig vast op het politiebureau in Terneuzen. Hij kwam warrig over en had vijf gram hennep in zijn jaszak.