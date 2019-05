Afgebrand strandpaviljoen Puur in Groede krijgt nieuw leven

Het verlies van het strandpaviljoen was een groot gemis voor mede-eigenaar Frank de Reu. "Je werkweek is heel anders als je dit niet hebt. Dan ben je bezig met verzekeringswerk en constructiewerk, maar uiteindelijk is contact met je gasten en collega's iets wat ik mis".

Drie ontwerpen

Er zijn drie ontwerpen gemaakt voor het paviljoen, maar uiteindelijk is er gekozen voor het ontwerp dat het meest op het oude Puur leek. "We vonden het oude gebouw excentriek en mooi. Daarnaast was het belangrijk voor de doorlooptijd van de bouw. Hoogstwaarschijnlijk is het paviljoen nu eerder klaar dan wanneer we een volledig nieuw ontwerp zouden kiezen", zegt De Reu.

Strandpaviljoen Puur in Groede brandde in oktober af. (foto: Omroep Zeeland)

Net als het oude paviljoen wordt het nieuwe ook volledig met hout gebouwd terwijl dat juist de reden was dat het vuur toentertijd zich zo snel verspreidde. "De isolatie is wel wat beter en we hangen rookmelders door het hele gebouw inclusief bij de meterkast waar de brand ontstond, dus we hopen dat we daarmee de komende jaren goed uit de voeten kunnen", aldus De Reu.

