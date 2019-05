Kloetinge na strafschoppen uitgeschakeld in districtsbeker

Sliedrecht begon beter aan de wedstrijd dan Kloetinge. De Zuid-Hollanders kregen na tien minuten spelen via Gavier Breidel een grote kans om de score te openen, maar hij volleerde zijn schot over het doel. Tien minuten later was het Sjoerd van der Waal wiens rollertje werd gepakt door keeper Nando Pijnenburg. Ramon Janson kreeg de beste kans voor Kloetinge, maar hij kwam niet tot een goed schot.



Diezelfde Van der Waal, die in 2012 twee keer scoorde namens Kozakken Boys in de bekerfinale tegen Kloetinge, kreeg opnieuw een kans maar zijn schot werd gered voor keeper Nando Pijnenburg. Kort daarna wilde Kloetinge een penalty na een overtreding op Ramon Janson. Na een half uur spelen was Kloetinge dichtbij de 1-0 toen Van der Poel op aangeven van Daan Esser de bal via de lat over schoot. Kloetinge, dat sterker werd kreeg via Daan Esser kort voor rust nog een kans, maar zijn inzet belandde op de lat. Er werd niet gescoord voor rust.



Halverwege de tweede helft was er een kans voor Kloetinge toen Daan Esser op aangeven van Roy Mulder zijn schot over zag gaan. Sliedrecht liet na rust niets meer zien en op basis van de tweede helft verdiende Kloetinge de finaleplaats het meest. Maar bij 0-0 bleef het waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen.



Strafschoppen

Kloetinge mocht beginnen en Maarten van Vooren zette Kloetinge op een 1-0 voorsprong. Maar omdat Roy Mulder en Ramon Janson beide misten en Sliedrecht alles raak schoot gaat Sliedrecht naar de finale van de districtsbeker.



In de finale speelt Sliedrecht tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Heeze en Achilles Veen. Deze wedstrijd wordt aanstaande dinsdagavond gespeeld. De finale van de districtsbeker Zuid 1 wordt gespeeld op 8 juni op het veld van het Brabantse Haarsteeg.

Later vandaag vind je hier een uitgebreide samenvatting en reacties van Kloetinge-Sliedrecht

Strafschoppenreeks

1-0 Van Vooren

1-1 Simonis

1-2 Boon

MIS Mulder

2-2 Van Vossen

2-3 Van Stokkum

2-4 Muilwijk

MIS Janson

Opstelling Kloetinge

Pijnenburg, Van Vooren, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Mulder, Daan Esser (De Leeuw/82), Van Tiggele (Van den Dries/46) Van der Poel (Van Vossen/78), Özgan, Janson