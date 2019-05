Oemoemenoe plaatst zich na zege op Waterland voor finale om Nationale Plate

Oemoemenoe eindigt als tweede in de degradatiepoule en mag daardoor naar de Nationale Plate tegen Ascrum (foto: Miriam Wasterval)

Oemoemenoe begon goed aan de partij. Joey Luitwieler wist al snel 3-0 te maken door een penalty te benutten. Even later was het diezelfde Luitwieler die Oemoemenoe op een 10-0 voorsprong wist te brengen. Dat was voor tegenstander Waterland het moment om wat meer weerstand te tonen. Nog voor de rust keerden ze de wedstrijd om en stonden de bezoekers ineens met 13-14 voor. Luitwieler wist het echter weer om te draaien en zette Oemoemenoe op een 16-14 ruststand.

Waterland heeft niks meer in te brengen na de rust

Oemoemenoe bleef ook na de rust de sterkste op het veld. Door een try van Yedney America liep de voorsprong al snel op naar 23-14. Met een try bracht Luitwieler zijn ploeg in een veilige haven. Omdat beide teams hierna niks meer in de score wisten te veranderen, was het Oemoemenoe dat uiteindelijk met 28-14 wist te winnen.

De ploeg uit Middelburg speelt op 19 mei tegen Ascrum de finale om de Nationale Plate. Die wedstrijd wordt gespeeld in Amsterdam.