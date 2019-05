Dodenherdenking met bloemblaadjes in een labyrint

Wereldwijd waren labyrinten toegankelijk uit respect voor mens en natuur. Tijdens de wandeling konden de deelnemers bloemblaadjes op buxusstruikjes neerleggen om slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. "Ik heb zelf mijn vader verloren in de Tweede Wereldoorlog bij een bombardement in Vlissingen dus ik vind het een heel goed initiatief", zegt een deelnemer.

In het onderstaande kaartje is te zien waar in Nederland en België labyrinten te vinden zijn. De groene locaties zijn aangesloten bij het LabyrintWerk en de rode niet, maar voor de ervaring en het lopen maakt dat niets uit.

labyrinten in Nederland en België

Het labyrint lijkt op een doolhof, maar in dit labyrint kun je niet verdwalen. Het is een spiraal waar je in driehonderd stappen doorheen wandelt. Zo'n tien mensen waagden zich vandaag aan dit zogenoemde wandelpad naar de levensbron. Een aanwezige reageert enthousiast: "Ik ben gekomen voor de rust, want rust is heel belangrijk. De wereld zit nu vol met geluiden en er is weinig stilte. Maar stilte veroorzaakt rust dus het is voor mij helemaal goed".

