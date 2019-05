Zeeland herdenkt oorlogsslachtoffers

Dodenherdenking in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Angst

In Tholen las burgemeester Ger van de Velde voor uit het dagboek van een eilandbewoner. Daaruit bleek dat kort na de bevrijding van Tholen veel inwoners nog twijfelden of alles echt voorbij was. "Iedere keer als een vliegtuig over vloog, was er opnieuw angst."

Na de herdenking werden kransen gelegd door onder andere veteranen, leerlingen van basisscholen, kerkgangers, het Rode Kruis en het COC Zeeland.

Vlag halfstok (foto: oz)

Verplaatst

In Terneuzen was de herdenking op een andere plek dan normaal. Het oorlogsmonument bij het sluizencomplex moest afgelopen zomer worden verplaatst vanwege de aanleg van de Nieuwe Sluis.

Omroep Zeeland zendt dit weekend een minidocumentaire over Tom Spoorvogel uit. Zijn vader was commandant van de marechaussee in Hulst en zat tijdens de oorlog meer dan een jaar in de dodencel. De broers van Tom zaten in het verzet, een van hen overleed in het kamp Bergen-Belsen. Zijn verhaal zie je op televisie meteen na de dodenherdenking en op Bevrijdingsdag om 18.10 en 19.10 uur.

Veilig herdenken

Op borden langs de A58 adviseerde Rijkswaterstaat om niet op de vluchtstrook te stoppen. 'Veilig herdenken doe je op een parkeerplaats', luidde de oproep. Ook treinen stonden twee minuten lang stil.