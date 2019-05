Gemeente geeft het op, dit rijksmonument is niet meer te redden

Toen het begin maart flink stormde, stortte het Hoompje weer een beetje verder in elkaar. Onder andere het klokje uit de toren sneuvelde. "Die ligt nu waarschijnlijk ergens op het dak", vertelt een man die schuin tegenover het gebouw woont.

Het Hoompje heeft iets griezeligs en tegelijkertijd iets fascinerend. Al meer dan 25 jaar staat het gebouw leeg en dat heeft een enorme aantrekkingskracht op onder andere plunderaars, drugsgebruikers en spokenjagers. "Wat er precies gebeurt weet ik niet, maar het komt regelmatig voor dat ik hier 's avonds zaklampen zie en geluiden hoor in het gebouw", vertelt de buurtbewoner. Voorwerpen in de overwoekerde tuin bevestigen de komst van bezoekers, er liggen plastic bekers, bierblikjes en zelfs een schoen.

Het Hoompje In 1909 is het klooster gebouwd en tot 1986 had het functie als kostschool voor Belgische kinderen met een beperking. Eind jaren tachtig vertrokken de laatste nonnen. Het pand kwam leeg te staan en werd op de rijksmonumentenlijst geplaatst. In 1992 kocht projectontwikkelaar Ronnie van de Putte het.

Projectontwikkelaar Ronnie van de Putte heeft in Nederland inmiddels de bijnaam 'krottenkoning' gekregen. Onder andere in Noordwijk en Leiden heeft hij ook panden in eigendom die op instorten staan. De gemeente Sluis gaf hem keer op keer een nieuwe kans in de hoop dat het Hoompje zo behouden zou blijven. Zelfs na het opleggen van een dwangsom in 2016 kwam Van de Putte weer met nieuwe plannen. Er gebeurde echter opnieuw helemaal niets en de dwangsom van 150.000 euro werd nooit betaald.

Het dak van het gebouw is inmiddels deels ingestort (foto: Omroep Zeeland)

Gemeente aan het lijntje

De situatie roept de vraag op hoe het überhaupt mogelijk is in Nederland dat een gemeente zich zo aan het lijntje laat houden. Wethouder Peter Ploegaert: "Helaas moet ik bekennen dat dit inderdaad kan, het is heel bijzonder, ik snap dat iedereen daar zo zo'n gedachten over heeft. Maar uiteindelijk kunnen we als college ook niks anders doen dan er nu een punt achter zetten."

