Thomas van den Houten wint amateurkampioenschap met AFC

Thomas van den Houten uit Goes is met zijn AFC kampioen van de Tweede Divisie geworden. De Amsterdamse ploeg versloeg Scheveningen met 5-0 en is zo drie speelrondes voor het einde al niet meer in te halen voor de concurrentie. Van den Houten ontbrak in de kampioenswedstrijd met een blessure, maar kwam tot nu toe in 21 van de 31 wedstrijden uit voor AFC. In die wedstrijden scoorde de verdediger éénmaal; in de 4-1 overwinning op Jong Vitesse maakte Van den Houten de 1-1.