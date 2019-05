Negende plaats voor Mick van Dijke in MTB-wedstrijd Heubach

Mick van Dijke (foto: Omroep Zeeland)

Mick van Dijke startte de race in het midden van het peloton rond de 23e plek en schoof in de rondes daarna langzaam een aantal plekken op. In de laatste ronde wist de 19-jarige mountainbiker een laatste slag te slaan door van de dertiende plek op te stomen naar de negende plek bij de finish. Zijn broer Tim van Dijke reed de hele wedstrijd rond de vijftiende plek en eindigde ook op die plek.

De prestaties van de wielerbroers in Heubach staan in het teken van de voorbereiding op de wereldbekerwedstrijden in Albstadt (Duitsland, 18-19 mei) en Nove Mesto (Tsjechië, 24-26 mei). In die wedstrijden willen de broers Van Dijke zich kwalificeren voor het Europees kampioenschap dat in juli in Tsjechië is.