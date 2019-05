Kloetingse feestganger met fles op hoofd geslagen

Blaastest op het politiebureau (foto: ANP)

Een 35-jarige man uit Goes werd opgepakt, omdat hij bij een vechtpartij in een café twee mensen zou hebben verwond. Dat gebeurde in de Gasthuisstraat.

Volgens de politie raakten twee dronken mannen een tafel met daarop gevulde glazen, die vervolgens omvielen. Aan de veroorzakers werd gevraagd om nieuwe drankjes te betalen. Aan die oproep werd geen gehoor gegeven.

Bierfles tegen hoofd

Uiteindelijk kwamen beide partijen elkaar buiten het café weer tegen. Er ontstond een vechtpartij, waarbij een 25-jarige man uit Kloetinge met een bierfles op zijn achterhoofd werd geslagen. Ook een 26-jarige man uit Goes raakte gewond. Ze hebben zich bij de huisartsenpost laten behandelen.

De verdachte heeft zich vanmorgen bij de politie gemeld en wordt verhoord. De slachtoffers hebben aangifte gedaan.

Klap op de neus

Bij een andere vechtpartij in Goes heeft de politie een man aangehouden. De 55-jarige man uit Goes was in een café aan de Korte Kerkstraat. Daar sloeg hij met zijn vuist een andere cafébezoeker op zijn neus. Het slachtoffer moest met zijn verwondingen naar de huisartsenpost. Ook deed hij aangifte.

Uit een blaastest bleek dat de 55-jarige verdachte te veel had gedronken.