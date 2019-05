GOES heeft periodetitel binnen handbereik na zege op ADO'20

Tim de Winter is blij na de tweede treffer voor GOES (foto: Orange Pictures)

GOES was vanaf het begin van de wedstrijd sterker dan ADO'20 en kreeg al vroeg in de wedstrijd enkele goede kansen. Het moest tot de 34e minuut wachten tot de ban eindelijk gebroken kon worden; Steve Schalkwijk kreeg de bal halverwege de vijandelijke helft, snelde langs de tegenstanders en bracht GOES met een laag in de hoek geschoten bal op voorsprong. Vlak voor rust verdubbelde Tim de Winter de marge, hij was als eerste bij een door de keeper geloste bal en twijfelde niet.



Na rust kwam ADO'20 wat meer in de wedstrijd, maar het liep tegen een vreemde rode kaart op. Luc Schuffelen tacklede Tim de Winter, die geblesseerd bleef liggen. Het leek geen ernstige overtreding, maar arbiter Van der Werff greep resoluut naar de achterzak en stuurde Schuffelen van het veld. Het verzet van de thuisploeg was gebroken, het restte de ploeg van Rogier Veenstra enkel nog de beslissende treffer te maken. Dat gebeurde in de 77e minuut; Mart de Kroo kwam in een scrimmage aan de bal, maar besloot af te leggen op de meegelopen Erwin Franse, die niet faalde.



De zege op ADO'20 was niet het enige goede nieuws voor GOES; concurrent Westlandia verloor met 3-7 van Jong Volendam en UNA verliest van Quick, waardoor de Zeeuwse ploeg nu zes punten voor staat op Westlandia en Jong Volendam in de derde periode. Het blijft wel vijfde in de algemene stand.

Scoreverloop

1-0 Schalkwijk (34)

2-0 De Winter (42)

3-0 Franse (77)

Opstelling GOES

Meulmeester, Van Hecke, Tawfik, Manuhuwa (James/72), Klap, Hollemans, Nguyen (De Vlieger/78), De Winter, Franse, Schalkwijk, De Kroo