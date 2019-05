VC Vlissingen schiet weinig op met punt in degradatiekraker

Vlissingen begon zwak aan de wedstrijd. Na zeven minuten moest Karim Ben Sellam al een schot van Bob Prins pareren, maar had hij geen antwoord op de rebound van Gideon Emanuels die De Meern op 0-1 wist te zetten. De bezoekers kregen vertrouwen door het doelpunt en Vlissingen kwam meer en meer onder druk te staan. Opnieuw was Bob Prins gevaarlijk voor het Vlissingse doel, maar zijn schot ging rakelings naast. Vlissingen was echter niet van slag en kwam via Abdoe Abdendi op gelijke hoogte. Met een hard schot op doel liet hij de doelman van De Meern kansloos. Beide ploegen hielden elkaar in bedwang, maar De Meern kwam vlak voor de rust opnieuw op voorsprong. En weer was Emanuels de plaaggeest voor de defensie van Vlissingen, die de 1-2 op het scorebord wist te zetten. De Meern leek zonder kleerscheuren de rust te halen, maar bij een opstootje in de blessuretijd van de eerste helft moest Serkan Yasar er af met een rode kaart.

Alles op alles voor Vlissingen

Na de rust probeerde Vlissingen met een man meer op zoek te gaan naar een goed resultaat. Samarony Goossens stichtte met een kopbal meteen gevaar, maar zag zijn kans voorlangs gaan. Toch kreeg De Meern ook de nodige mogelijkheden. Emanuels was dichtbij zijn derde van de middag. Hij stond oog in oog met Ben Sellam, maar die neutraliseerde het gevaar. De tweede helft leverde verder weinig vertier op aan beide kanten, maar Vlissingen vond alsnog de gelijkmaker te vinden. Opnieuw was het Abdendi die vlak voor tijd de gelijkmaker verzilverde. Verder dan dit kwam Vlissingen alleen niet en hielden de tien man van De Meern stand in de resterende tijd.

Duur puntverlies

Omdat concurrenten Leonidas en IFC punten verspeelden, laat de ploeg van Schouten na om de druk op te voeren. Daardoor blijft Vlissingen op de een na laatste positie in de Hoofdklasse.

Scoreverloop

0-1 Emanuels (7)

1-1 Abdendi (20)

1-2 Emanuels (41)

2-2 Abdendi (87)

Bijzonderheden: Serkan Yasar van De Meern moet naar de kant met een rode kaart (45)

Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Van den Hemel (El Hattach/72), Milton Roemeratoe, Braafhart, Crucq (Roose/37), El Kaddouri, Renzo Roemeratoe, Weeda, Goossens (Bouzambou/66), Pattinama, Abdendi