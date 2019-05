Zeeland viert de vrijheid op Bevrijdingsfestival

Verspreid over zeven podia in de stad zijn de optredens heel divers. Publiekstrekkers zijn Davina Michelle, Maan, The Juke Joints, Kraak & Smaak en DJ Deepend. Martijn Fischer en DJ Curbi sluiten het festival om middernacht af. Zangeres Maan is een van de drie landelijke zogenoemde Ambassadeurs van de Vrijheid.

Een concert met vuilnisemmers (foto: Omroep Zeeland)

Behalve muziek is er ook aandacht voor meer serieuze zaken die met vrijheid te maken hebben. Dat gebeurt vooral op het Plein van de Vrijheid. En voor het eerst was er ook een Vrijheidsmaaltijd, georganiseerd door Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen in het Scheldehof.

8mln gesprekken

Het project 'Acht miljoen gesprekken' is bedoeld om vreemden met elkaar te verbinden door één op één-gesprekken. "Het is ontstaan uit de strijd tegen de individualisering van de samenleving. We doen tegenwoordig heel veel op onze smartphone en via social media, maar hebben we nog wel echt contact met elkaar?", vraagt Claudy de Jong van het project zich af. "Daarom is dit project zo belangrijk", voegt ze eraan toe.

Bevrijdingsfestival in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Kiezen in vrijheid

Het thema van Bevrijdingsfestival 2019 was 'kiezen in vrijheid'. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil hiermee aansluiten bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Dit kwam tot uiting op het Plein van de Vrijheid aan de Spuistraat. Op het het Four Freedoms Stage werden 'peptalks over vrijheid' gegeven. Zo was er een Vrijheidscollege en konden bezoekers er speeddaten met veteranen.

Bevrijdingsdag in Vlissingen begon met de Van Randwijklezing in de Sint Jacobskerk. Dit jaar werd die uitgesproken door mensenrechtenactiviste Lilian Gonçalves-Ho Kang You die zich zorgen maakt over de huidige migratie. "Als ik nu zou moeten vluchten zal ik dan nog welkom zijn? Omdat ik op een van de grootste problemen van onze tijd de migratie, de vlucht waar ik zelf ook deel van uitmaak, steeds minder medemenselijke antwoorden zie."