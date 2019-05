Jasikonis winnaar bij ONK Motocross in Axel

Glenn Coldenhoff leidt de dans in de 500cc van de Dutch Masters of Motocross in Axel (foto: Omroep Zeeland)

Jasikonis had al een visitekaartje afgegeven bij de kwalificatie waar hij veruit de snelste van het veld was. Tijdens de race zagen de toeschouwers in Axel eenzelfde soort scenario. De Litouwer bleek een klasse apart en hield aan de meet een voorsprong van elf seconden op Anstie. De Brit was in een spannende strijd verwikkeld met de Zwitsers Arnaud Tonus en Jeremy Seewer, maar was het duo bij de finish nipt de baas. In de eerste manche werd de Zeeuwse eer hooggehouden door Jeffrey van Kempen uit Oost-Souburg. Die finishte op ruime afstand van de toppers als 25e.

Jasikonis blijft aan de leiding

De uit het Noord-Brabantse afkomstige Glenn Coldenhoff was de snelste in de tweede manche. Samen met Jasikonis bleef hij de overige crossers ruim voor. Het tweetal bleef tot het einde van de race met elkaar in gevecht, maar het was uiteindelijk Coldenhoff die als eerste over de streep kwam. Het was niet genoeg voor de eindwinst, die ging naar Jasikonis. Lars van Berkel was met de negende plaats in het eindklassement de beste Nederlander. Jeffrey van Kampen reed naar een 25e plaats.

250cc

In de 250cc was de Belgische crosser Jago Geerts ijzersterk in de tweede manche. Nadat hij in de beginfase ten val was gekomen, moest Geerts zich door het middenveld opwerken naar de top van het veld. Dat lukte ook, maar opnieuw kreeg hij te kampen met pech. In de slotronde viel Geerts uit en ging de zege uiteindelijk naar Henry Jacobi uit Duitsland. Die bleef Ben Watson en Davy Pootjes uit het Gelderse Ammerzoden voor na twee manches.

Nancy van de Ven

De Vlissingse mocht niet meedoen omdat ze niet door de tijdkwalificatie doorkwam. Van de vijfenveertig mochten er veertig meedoen aan de belangrijkste race, maar zij werd vijfenveertigste en kwam dus tekort om zich hiervoor te plaatsen.

