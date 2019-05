Zeeland wordt wakker: bevrijdingsfestival, verwarde Fransman en Manhuistuinconcert

Davina Michelle op het hoofdpodium (foto: Omroep Zeeland)

Bevrijdingsfestival

Duizenden mensen vierden in Vlissingen feest tijdens het Bevrijdingsfestival. Op het hoofdpodium stonden artiesten als Davina Michelle, Maan en Martijn Fischer. Verderop op het festivalterrein was ruimte voor een goed gesprek.

Lees ook:

De witte bestelbus van de Franse drugsrijder bij Perkpolder (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Verwarde Fransman

De politie heeft gisteravond bij Perkpolder een man opgepakt die zich onder invloed van drugs zijn witte bestelbus had klemgereden aan de Zeedijk. Het gaat om een 44-jarige Fransman zonder vaste woon of verblijfplaats. Hij zat in verwarde toestand op het dak van de bestelbus, die hij probeerde te poetsen met spuug. Volgens getuigen had hij ook ertegen geplast.

Lees ook:

Zeeuws Senioren Orkest trapt reeks Manhuistuinconcerten af. (foto: Omroep Zeeland)

Manhuistuinconcerten

In Goes is een nieuwe reeks Manhuistuinconcerten begonnen. Het Senioren Orkest Zeeland bracht bezoekers een muzikaal programma dat vooral veel met Bevrijdingsdag te maken had.

Lees ook:

Nollebos (foto: Anneke van den Dries, Oost-Souburg)

Weerbericht

Wolkenvelden overheersen vandaag, maar af en toe is er ook wat ruimte voor de zon. Verspreid valt een bui en het is fris, bij een matige westenwind wordt het vanmiddag 11 à 12 graden.