Havens willen samen CO2 opslaan in lege gasvelden

Dow in Terneuzen is een van de bedrijven waar in de plannen CO2 wordt afgevangen (foto: Omroep Zeeland)

De naam van het project is CO2TransPorts, meldtde Vlaamse krant De Standaard. Om de aanvraag van Europese subsidies mogelijk te maken, hebben de havens Europa gevraagd om het project te erkennen als Project of Common Interest (PCI). De beslissing of het gezamenlijke CO2-project van Europa inderdaad die PCI-status krijgt wordt in juni of september verwacht.

Lege gasvelden

Het plan is de CO2 bij industriële bedrijven in de havens af te vangen en via nog aan te leggen pijpleidingen te transporteren naar lege gasvelden onder de Noordzee. Uiteindelijk willen de havens een bestemming zoeken voor de opgevangen CO2, zoals naar kassencomplexen, waar CO2 gebruikt kan worden om planten sneller te laten groeien.

Rotterdam is al bezig met zo'n pijpleidingenstelsel, dat project heet Porthos. Met de aanleg van deze Rotterdamse leiding is 500 miljoen euro gemoeid, meldt het AD. Nu wil North Sea Port, waarin Zeeuwse havens zijn verenigd met die van Gent, samen met de havens van Rotterdam en Antwerpen onderzoeken of het technisch en financieel mogelijk is om dit gezamenlijk aan te pakken.

'Geen concurrenten'

Het is de eerste keer dat Antwerpen, Rotterdam en North Sea Port op deze manier hun krachten bundelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. "Op dat vlak zijn we geen concurrenten", zegt een van de havenbestuurders in De Standaard. "We staan alle drie voor dezelfde uitdaging. In plaats van elk afzonderlijk aan de uitstoot te werken, is het beter de krachten te bundelen."

Het doel is om tegen 2026 het CO2-netwerk in de haven van Rotterdam af te hebben. Tussen 2026 en 2030 zou dan de grensoverschrijdende CO2-pijpleiding aangelegd worden tussen de havens van Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen. Dan moet er 10 miljoen ton CO2 worden afgevangen en opgeslagen. De totale CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten in de havens van Antwerpen, Rotterdam en North Sea Port loopt op tot meer dan 60 miljoen ton CO2, dat is een derde van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Benelux.

Na 2030

Voor na 2030 hebben de havens naar eigen zeggen ook plannen voor een verdere uitbreiding van de CO2-opslag. En dat is nodig, want uit studies van onder meer het Energieonderzoek Centrum Nederland blijkt dat de afvang en opslag van CO2 noodzakelijk is om de internationale milieuafspraken te kunnen halen, meldt het AD.